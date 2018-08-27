Partizan maçının biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın, 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Vodafone Park’ta oynayacağı ikinci maçın biletleri satışa çıkardı. Bir kişinin en fazla 5 bilet alacağı mücadelenin fiyat tarifesi ise 90 ile 800 TL arasında değişiyor.
BİLET FİYATLARI
Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 245 TL
2. Kategori: 225 TL
3. Kategori: 205 TL
4. Kategori: 195 TL
5. Kategori: 165 TL
6. Kategori: 150 TL
7. Kategori: 100 TL
8. Kategori: 90 TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680 TL
1903 B-D: 750 TL
1903 C: 800 TL