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Paşa, evinde 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa, evinde Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçta bir gol atan bir asist yapan Adem, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Paşa, evinde 3 puanı aldı

31 Ekim 2016 22:38

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan Gassama’nın ceza sahası içine ortasında seken top penaltı noktası üzerinde Vagner Love’a geldi. Vagner Love’un bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan topu uzaklaştırmayı başardı.

15. dakikada sol kanattan topla buluşan Veigneau, pasını ceza sahası içi sol çaprazda Castro’ya bıraktı. Castro ise bekletmeden pasını penaltı noktası üzerinde daha uygun durumda bulunan Adem’e çıkardı. Adem’in topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada sağ kanatta Adem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eduok, pasını altıpas önündeki Castro’a çıkarmak istedi fakat savunmada Omeruo son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada ceza sahası önüne topla buluşan Adem, pasını ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Turgut’a çıkardı. Turgut’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direği tarafından ağlarla buluştu. 2-0

41. dakikada sol kanattan N’Sakala’nın ceza sahasına ortaladığı topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası yayının önünde seken topa gelişine düzgün vuran Sackey’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sol tarafından ağlarla buluştu. 2-1

67. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sefa’nın çektiği sert şutta kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre’nin yerden vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden kornere gitti.

KÜNYE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Otigba xx, Titi xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Abdullah xx, Eduok xx (Veysel dk. 76 x), Castro xx, Turgut xx (Ferhat dk. 60 xx), Adem xxx (Bozhikov dk. 90+5 ?)

Yedekler: Kadem Burak, Shala, Mustafa Batuhan, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Omeruo xx, Abdoulaye Ba xx, N’Sakala xx, Sackey xx, Candeias xx (Sefa dk. 68 xx), Emre xx, Aissati xx, Guerrier xx (Ayite dk. 58 xx), Vagner Love xx

Yedekler: Haydar, Berkan, Birol, Deniz, Erhan

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Adem (dk. 15), Turgut (dk. 35) (Kasımpaşa), Sackey (dk. 41) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Abdoulaye Ba, Omeruo, Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Otigba, Ferhat (Kasımpaşa)

Etiketler: alanyas


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