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Paşapaşa üç puan

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyuncularına sadakat ve bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.


10 Aralık 2016 19:38

Rize deplasmanından üç puanla ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, “Burada zor bir deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Hava şartları rakibin alışık olduğu gibiydi. Ona rağmen ilk 10 dakikada baskıyı kırdıktan sonra kalecimiz Ramazan’ın güzel kurtarışlar yaparak bizi oyunda tuttu. Sonra dengeyi sağladık. İkinci yarı baskı bekliyorduk. Gelen baskıyı engellemeyi başardık. Dakikalar ilerledikçe ikinci golü bulabilecekken rakibin oldukça iyi baskısı vardı. İkinci gol gelmeyince son dakikaya kadar 1. Bölgeyi koruduk. Oyuncularımı kutluyorum. Eksiklerimiz vardı. Oynayan arkadaşların hazır olması önemliydi. İnanılmaz bir sadakat ve bağlılıkları var. Hazır oldukları için onlara teşekkür ediyorum. Şimdi Beşiktaş maçını kazanmak için gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Ardından kalan iki haftada ilk periyotta hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz. Rakipte iyi oynadı. Ama iyi savurma yaptık. Umarım bundan sonra da böyle devam eder” dedi. 

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş


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