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Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanına yeni yıl zammı

Değerli kağıtlar tablosunda yer alan ücretlerin 2017 yılı için yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 117 lira, pasaport bedeli 94 lira oldu.

Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanına yeni yıl zammı

21 Aralık 2016 09:52

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün, 2017 yılı için yeniden belirlenen değerli kağıtlar ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, pasaport defteri 94 lira, ehliyet 117 lira, evlilik cüzdanı ise 86 lira olacak. Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL olacak. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

2017 yılı için yeniden belirlenen değerli kağıtlar ücretleri 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde olacak:

Noter kağıdı ve beyanname kağıdı 9,50
Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
Pasaportlar 94,00
İkamet İzni 63,00
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00
Aile cüzdanları 86,00
Sürücü belgeleri 117,00
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
Motorlu araç trafik belgesi 117,00
Motorlu araç tescil belgesi 88,00
İş makinesi tescil belgesi 85,00
Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
Mavi Kart 8,50
Yabancı çalışma izni belgesi 63,00
 

Etiketler: Muhasebat Genel Müdürlüğü


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