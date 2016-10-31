Resmi Gazete'de olağanüstü hal kapsamında (OHAL) önceki gün yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen pasaport ve ehliyet işlemleri, polisten alınarak 1 yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Bugünden itibaren AB uyumlu, parmak izli, çipli yeni pasaportlar için emniyete müracaatlar başlayacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü devralıncaya kadar pasaport ve ehliyet işlemleri hizmeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilmeye devam edilecek.

ARAÇTA RUHSAT

Ruhsatını araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 TL ceza verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

KABARTMALAR

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL ceza verilecek.

Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak.Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 TL ceza verilerek tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. Böylece, kabartma plaka kullanmanın önüne geçilecek.

PLAKASIZ ARAÇ

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 TL ceza verilecek, plaka takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

SAHTE PLAKA

Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek.

PLAKA BASIMI

Basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin TL para cezası verilecek.

Elif Nurgül Çülük - Gazete Habertürk