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Pasaport ve sürücü belgeleri artık nüfus müdürlüklerinden alınacak

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden yapılacak.

Pasaport ve sürücü belgeleri artık nüfus müdürlüklerinden alınacak

02 Nisan 2018 09:32

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti. Bugünden itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izi tüm işlemler için geçerli olacak. Bu kapsamda 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak. 

Bakan Soylu açıklamıştı

Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir" demişti.  

Yağmur Yıldız

Etiketler: pasaport, sürücü belgeleri, yeni kimlikler

 

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