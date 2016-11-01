Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilmesi için aranan şartlardan biri olan AB'ye uyumlu yeni pasaportlar hazırlandı. Çipli pasaportlarda eklenen bir yeni özellik ise “Parmak izi” oldu.

Şube Müdürü Serkan Türkyıldız, eski pasaport ile yeni düzenlemeyle “Parmak izi” bulunan pasaporta ilişkin bilgi verdi. Türkyıldız, görünüm itibari ile eski ve yeni pasaportlar arasında herhangi bir fark olmayacağına dikkat çekerek, 2010 yılından beri verilen çipli pasaportlara “Parmak izi” verisinin eklendiğini kaydetti.

“Bugünden itibaren verilecek tüm pasaportlarımızın çiplerinde vatandaşlarımızın parmak izleri de bulunacak”

Daha önceden de çipli pasaportlar içerisinde; isim, soy isim, kimlik numarası gibi kişisel verilerin bulunduğunu aktaran Türkyıldız, konuya ilişkin, “Bu Avrupa Biriliği vize serbestisi muafiyeti kapsamında 72 kriterden biri olan parmak izlerinin de pasaport çiplerine yerleştirilmesini bugün itibariyle başlamış bulunduk ve bugünden itibaren verilecek tüm pasaportlarımızın çiplerinde vatandaşlarımızın parmak izleri de bulunacak” şeklinde konuştu.

Yeni pasaportlar ne gibi kolaylıklar sağlayacak?

Türkyıldız, “Parmak izi” ayrıcalığı bulunan yeni pasaportların sağlayacağı avantaja ilişkin ise, “Bu parmak izi Avrupa Birliği ile ülkemizin anlaşma sağlaması halinde AB Schengen ülkelerine vizesiz seyahatleri mümkün olabilecek” ifadelerini kullandı.

Emniyetteki pasaport işlemleri nasıl uygulanacak?

Yeni pasaportları edinmek isteyen vatandaşların izlemesi gereken müracaat işlemleri ile ilgili Türkyıldız, kişilerin öncelikle epasaport.egm.gov.tr adresinden randevu almaları gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

“Epasaport.egm.gov.tr adresinden randevu aldıktan sonra müracaat birimine randevu saatinden 10 dakika önce gelirlerse vatandaşlarımızın yanlarında kimlikleri ve 2 adet fotoğrafla birlikte kimlik ve fotoğraflarını teslim ettikten sonra parmak izlerini verecekler. Bu bilgiler bize; Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı’na online olarak ulaştırılacak. Biz de orada bu pasaportu kişiselleştirdikten sonra 3 ile 7 gün içerisinde PTT kanalı ile vatandaşlarımızın adreslerine ulaştıracağız.”

“Aciliyete gerek yok”

Türkyıldız, yeni pasaportlara geçiş sürecinde herhangi bir aceleye gerek olmadığına vurgu yaparak, “Şu anda vatandaşlarımızın mevcut pasaportlarını halen geçerli. Pasaportlarında varsa vizeleri de hala geçerli. Yalnız AB ile vize muafiyeti anlaşması sağlandığı takdirde AB ülkelerine vizesiz seyahat etmek için değiştirmeleri gerekebilir. Şu an için böyle bir aciliyete gerek yok” açıklamasında bulundu.

Türkyıldız, yeni pasaportlarda ödenmesi gereken ücret miktarının ise defter bedeli olarak 87 buçuk lira olduğunu ve vatandaşlardan bu miktar dışında herhangi bir harç bedelinin alınmayacağını vurguladı.

Vatandaşlardan yeni pasaportlara yoğun ilgi

Pasaportlarını değiştirmek için Pasaport Şubesi’nde işlemlerini yaptıran vatandaşlar yeni uygulamaya sunulan “Parmak izi” özelliğinin yurt dışına seyahatlerde kolaylık sağlayacağı için memnun olduklarını dile getirdiler.

“Parmak izi” özelliğinin seyahatlerde kolaylık getireceğini belirten Hilal Yavuz isimli bir vatandaş, “Eğer kolaylık verecekse mutluluk verecek bir olay. Kolaylık vereceğini düşünüyorum. Geleli daha 10 dakika olmadı memur bey son derece anlayışlı davranıyor. Çipli olması çok güzel çok büyük bir kolaylık özellikle yurt dışına çıkışlarda çok büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Çip olmazsa çıkışlarda sorun yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben