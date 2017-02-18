Türk Ocakları davetlisi olarak Antalya’ya gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret ederek AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve gazetecilerle bir araya geldi. 26 Şubat 1992’deki Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azeri sivilin ölmesiyle sonuçlanan ‘Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü için Antalya’ya gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "25 yıl önce modern dünyanın gözü önünde koca bir şehir haritadan silinmiş. İşgal devam ettiği için bir milyon Azerbaycan Türkü 25 yıldır evine dönemiyor. İnsan haklarından bahseden o devletler, o büyük güçler neredeler?" dedi.

"ERMENİ LOBİSİ KENDİ YAPTIKLARINI BİZ YAPMIŞIZ GİBİ GÖSTERİYOR"

Hocalı Katliamı ile ilgili konuşan Paşayeva, soykırımı ispatlamalarına rağmen AB ülkelerinin duyarsız kaldığını vurguladı. Soykırımı yapanların halen yargılanmadığını belirten Paşayeva, "Bu soykırımı yapanlar, ispatlara rağmen, kırmızı bültenlerle aran aranmasına rağmen, adalet karşısında hesap vermiş değiller. 25 yıl önce modern dünyanın gözü önünde koca bir şehir silinmiş. Binalar evler yakılmış yıkılmış. İnsanlık dışı bir cinayet gerçekleşmiş. Ermenistan askerleri gece saatlerinde herkes uyurken hücum ederek, yakmışlar, insanlar kaçmaya fırsat bulamamış. 3 taraftan saldırmışlar. Dağlardan kaçabilirlerdi sadece, kaçmak isteyenlerin çoğunu yollarda öldürüp bazılarını da rehin aldılar. 25 yıl geri dönemiyorlar, oradaki kabirleri bile ziyaret edemiyorlar" diye konuştu.

"ORDUMUZ 20 YIL ÖNCEKİ ORDU DEĞİL"

Ermenistan’ın referandum isteğini provakasyon ve oyun olarak tanımlayan Paşayeva, referanduma karşı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunu sık sık yapıyorlar, bu bir provakasyon ve taktikleri. Avrupa Birliği Konseyi’nde Hocalıların evlerine dönmesi için karar alınıyor. Ama Ermenistan bu kararları uygulamıyor. AB mutlaka bu kararları yerine getirmesi gerekirdi, ama yapmıyor. Bu da provakasyonlardan bir tanesidir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Çünkü zaten dünya Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanımış. Dünyada bu bütünlüğü kabul etmeyen sadece Azerbaycan var. Toprak bütünlüğünde hiçbir taviz vermeyiz. Biz herkesin toprak bütünlüğüne saygı duyduk, herkesin de bize göstermesi gerekir. Artık Azerbaycan 20 yıl önceki Azerbaycan değil, ne de ordusu 20 yıl önceki ordu değil. Biz ne kadar bunu bekleyeceğiz. Ne kadar insanlar kendi evine dönemeyecek. Azerbaycan halkının artık sabrı yok. Artık biz 10-20 yıl beklemeyeceğiz. Azerbaycan işgal edilen topraklarını temizleme hakkı var. Bu sorunun çözümü için adımlar atılmazsa, Ermenistan adım atmazsa, siz de baskı uygulanmasını talep etmezseniz, Azerbaycan’nın kendi topraklarından Ermenistanı azat etme hakkına sahiptir, bu gücünü de gördünüz."

"TÜRKİYE ZAYIFLARSA BİZ DE ZAYIFLARIZ"

Azerbaycan’ın yüzde 20’sinin Ermeni işgali altında olduğuna da dikkat çeken Azeri vekil, Orta Doğu’da oyunlar oynandığını söyledi. ‘Büyük oyunları görebiliyoruz’ diyen Paşayeva, "Bu bölgede daha da haklarımızı korumak için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda çifte standart uygulandığını görüyoruz. Brüksel’de terör olunca biz hepimiz dedik ki teröre karşıyız. Hiçbir nedenle kimse savunmaz. Ama bize gelince, Azerbaycan’da, otobüsü, tren garı, metroyu patlattılar. Fotoğraflar, videolar var. İnternete girip baktığınızda bu nasıl bir vahşet diyebileceğiniz görüntüler var, ama Ermeni terör örgütlerinin yaptıklarını görmezden geldiler. Aynı şeyi bugün Türkiye’de de görüyoruz. O yüzden Türkiye bu coğrafyada ne kadar güçlenirse, biz de o kadar güçlü olacağız. Allah göstermesin zayıflarsa biz de zayıflarız. Birbirimizi daha güçlendirmek için tüm kurumlar üzerine düşen görevi yapması lazım" şeklinde konuştu.

"KEŞKE 3-5 TANE GANİRE OLSA"

Ganire Paşayeva’nın Türk kadınını dünyada en iyi temsil eden birisi olduğunu söyleyen AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise, AGC olarak Ermenistan’ın referandum talebini kınadıklarını ve sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında olduklarını kaydetti. Yeni, "Bizim sorunlarımız, dertlerimiz aynı hemen hemen, benzer işgalleri benzer oyunları bizim ülkemizde de görebiliyoruz. Türk dünyası el ele vermedikçe tüm dünyada Türklerinin birliği oluşmadıkça bize uyku yok, rahat yok bunun farkındayız. Galina hanım Türk dünyasını birleştirme adına büyük gayret sarf ediyor. 10-20 tane demiyorum ama keşke 3-5 tane Ganire Hanım olsa. İnşallah bu sayı çoğalır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ganire Paşayeva, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile gazetecilere Karabağ Hikayeleri adlı kitap hediye etti.

Suat Metin-Harun Erdoğdu