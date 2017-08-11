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Pascal Nouma albüm çıkarmak için kolları sıvadı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, futbolculuktan sonra oyunculuk, Dj’lik ve sunuculuğun ardından şimdi de şarkıcı olmaya karar verdi. Nouma, yakın bir zamanda albüm çıkaracağını açıkladı.

Pascal Nouma albüm çıkarmak için kolları sıvadı

11 Ağustos 2017 20:19

Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir özel plajda Dj kabinine geçen Pascal Nouma, tatilcilere unutulmaz bir gün yaşattı. Bodrumda tatil yapamadığını ifade eden Pascal, gece gündüz mola vermeden çalıştığını söyledi. Bodrum’da yaşanan ilk depremde sahnede olan Pascal Nouma hiçbir şey anlamadığını, insanlar kaçışırken şaşırarak neler olduğunu sorduğunu ama sonrasında devam eden artçıları hissettiğini sözlerine ekledi.

“Zenciler hip hop sever”

Birçok yerde sahneye çıkarak insanları eğlendiren Pascal Nouma, tüm şarkıları sevdiğini ve en çok Tarkan'ın "Yolla" şarkısını çok beğendiğini vurguladı. Nouma, kendisinin zenci olmasından dolayı tarzının hip hop olduğunu söyledi. Birçok alanda başarılı olan Pascal Nouma, oyunculuktan sonra bir albüm yapmak istediğini ve bununla ilgili çalışmalarının olduğu da açıkladı. Birlikte reklam filminde oynadığı Mustafa Topaloğlu'nun özel biri olduğunu anlatan Nouma, aynı zamanda “çok uzaylı bir insan” diyerek kahkaha attı.

Dj kabininde yerini alan Pascal Nouma, beach clube gelen tatilcilere müzik ziyafeti yaşattı. Kalabalığa “buradan herkes eğlenerek ayrılacak” diyen Pascal, eğlenceyi artırmak için insanlara tabancayla hidrojen püskürterek serinletti. 

Eren Ayhan


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