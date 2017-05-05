Pascal Nouma Bodrum'u salladı

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne almaya başladı. Bodrum’un en ünlü mekanlarından biri olan Pasha kulüpte sahne alan eski futbolcu Pascal Nouma, eğlenmeye gelen yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Nouma yaptığı dans şovlar ve canlı performansı ile eğlenmeye gelenlere doyasıya bir gece yaşattı.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Nouma, yaz boyunca Bodrum’da olacağını belirterek Bodrum’un çok güzel olduğunu söyledi. Nouma, gazetecilerin 'futbolculuk mu yoksa DJ'lik mi zor' sorusuna, “2 tane Pascal var şimdiki Pascal’ı konuşuyoruz ama eski Pascal’ı konuşmuyoruz. Akşama kadar futbol, gece ise DJ Pascal var. DJ’lik biraz zor ama çok iyi ve eğlenceli” şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için "1-0 olsun Beşiktaş kazansın" diyen Nouma, şöyle konuştu:

“Bütün dünya bilir ben Beşiktaşlıyım. O yüzden bu sene şampiyon Beşiktaş. Fenerbahçe’yi de yenerek şampiyon olacak.”

Eren Ayhan