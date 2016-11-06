Galler'in ev sahipliğinde düzenlenen "International Severn Challenge 2016" müsabakalarında Kyokushinkai Karate branşında iki ayrı kategoride birincilik ipini göğüsleyen Hasan Uygur ve Furkan Muharrem Türkiye'ye gençler kategorisindeki ilk şampiyonlukları getirdi. Avrasya Şampiyonlukları bulunan genç sporcular, bir taraftan lise eğitimlerine devam ederken bir taraftan da zorluklar içerisinde antrenman yapmaya çalışıyor. Sporcular, müsabakalara hazırlanırken, bodrum katta su basan antrenman alanlarını da kendi imkanlarıyla paspas ile boşaltmaya çalıştı. Zor şartlar altında şampiyonluğa ulaşan Muharrem, şampiyonada gençlerde 78 kilo ve üzeri kategorisinde yarışırken, Uygur ise 68 kilo ve altı kategorisinde mücadele etti. İkili zorlu yarı final müsabakalarında karşılaştıkları Belçikalı rakiplerini eleyerek gruplarında birinci olmayı başaran sporcular Türkiye’ye gençlerde Kyokushinkai Karate branşında ilk şampiyonluğu getirdi.

Şampiyon sporcular, elde paspas su basan yerleri temizlediler

Sporcular bir yandan lise eğitimlerine devam ederken bir yandan da şampiyonalara sabah akşam antrenman yaparak sıkı bir program ile hazırlandı. İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı İstanbul Budo Kai Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinde antrenmanlarını yapan başarılı sporcular ellerinde paspas ile su basan yerleri de temizliyor. Birçok öğrencinin bulunduğu kulüpte, mekansal ve teknik yetersizliklere rağmen azimle çalışarak başarıya ulaşan ikili daha çok uluslararası başarı elde edip Türkiye’ye yeni şampiyonluklar kazandırmak istiyor.

"Her zaman hayalimde olan bir şeydi"

Altı yaşında spora başladığını belirten Furkan Muharrem, "Avrasya Şampiyonluğum var, geçen senenin Nisan ayında yapılmıştı. Gençlerde 78 kilogram ve üstü grubunda 5 kişinin katıldığı müsabakalarda birinci oldum. Kulüpte benimle özel olarak ilgilenen kişiler olduğu için iyi bir şekilde çalışıyordum. Bu yüzden bu başarıyı bekliyordum. Bunun için mutluyum, her zaman hayalimde olan bir şeydi. Okuldan kalan günlerimde yaklaşık beş altı saat çalıştım. Sabah koşuya çıkıyordum, öğlen ve akşam antrenmanı yapıp, protein ağırlıklı besleniyordum" diye konuştu.

"Türk bayrağını temsil etmemiz gerekiyordu"

Spor yapmanın hayatında olumlu değişikler yaptığını ifade eden Hasan Uygur, "Dereceler elde ettikçe üst seviyelere geçtim. Allah'a şükürler olsun geçen hafta da Avrupa Şampiyonu oldum. Kyokushinkai Karate branşında şampiyon oldum. Şampiyonaya 5 ülke katıldı, 6 kişi arasından birinci oldum. Çalışmak her şeyin başında geliyor ve sana inananlar oldukça başarı da kendiliğinden geliyor. Arkamızda bize güvenen insanlar vardı, Türk bayrağını temsil etmemiz gerekiyordu. İçimizde onun bilinci vardı" dedi.

"Onlar derece yaptıkça biz de emeğimizin karşılığını alıyoruz"

Sporcular ile yoğun bir antrenman programı hazırladıklarını ifade eden genç sporcuların hocası Cengiz Candaş, "Beraber gittik, bizi utandırmadılar, çalıştılar kazandılar bu konuda çok mutluyuz. Onlar derece yaptıkça biz de emeğimizin karşılığını alıyoruz. Günde 6 saat antrenman yaptık, Belgrad Ormanları'na gittik, koştuk. Çok çalıştık daha önceden Avrasya Şampiyonası'nda birinci oldular. Şampiyon olduklarında yanımda Belçika milli takımı antrenörü vardı, onların sporcularını yendi. Antrenör, ‘çok güzel’ dedi ben Furkan ve Hasan adına gururlandım" şeklinde konuştu.

"Ruhlarını da hazırlamaya çalıştık"

İstanbul Budo Kai Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinde psikolog olarak görev yapan Muhammet Emin Aytan ise, "Başarıya gidecek yolda çocuklarımızı hazırlarken sadece fizyolojilerini değil aynı zamanda benlik saygılarını da geliştirebilecek şekilde ruhlarını da hazırlamaya çalıştık. Bu yönde gerekli motivasyon çalışmaları yapıldı. Bu başarıyı görmesini istiyoruz tüm Türkiye'nin. Aile olarak değil, millet olarak bizi gururlandırdılar" ifadelerini kullandı.

Emrah Kuş

İSTANBUL