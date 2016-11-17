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Passolig cezalısı 70 yaşındaki adam Cumhurbaşkanından af bekliyor

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde başkasına ait Passolig kartını arkadaşına kullandırttığı için ceza alan 70 yaşındaki Zihni Çelik, Cumhurbaşkanından af bekliyor.

Passolig cezalısı 70 yaşındaki adam Cumhurbaşkanından af bekliyor

17 Kasım 2016 10:44

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zihni Çelik, arkadaşıyla birlikte gittiği taraftarı olduğu Yenimalatyaspor’un maçında başkasına ait Passolig kartını arkadaşına kullandırttığı için statlara girişi yasaklandı ve her hafta karakola gidip imza atma cezası aldı. Passolig suçlusu olduğunu itiraf eden ancak suçunun bir kere mahsus olarak affedilmesini isteyen Zihni Çelik, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bir kereye mahsus olmak üzere bu suçumuzu af etsinler” dedi.

“Bir kereye mahsus böyle bir hataya düştük”
Akçadağ Cami Hizmetleri Derneği Başkanı olduğunu belirten Zihni Çelik, daha önce spor kulübü başkanlığı yaptığını ve futbol hayranı olduğunu ifade ederek, “Ben Akçadağ Cami Hizmetleri Derneği Başkanıyım. Daha önce spor kulübü başkanlığı yapmış bir spor hastasıyım. Malatya maçına gittiğimizde, bir arkadaşımın Passoligi yoktu. Benim de yeğenimin Passoligi yanımdaydı. Orada içeri girerken ben girdim ama arkadaşım yakalandı. Passolig senin değil suçlusun diyerek, arkadaşımı yan tarafa aldılar. Soruşturmayı bir hayli uzattılar. Maç bitene kadar da içeride tuttular. Bu Passoligin başkası tarafından kullanılmasının suç olduğunu biliyoruz. Ancak bir kereye mahsus böyle bir hataya düştük diye her hafta gidip emniyette, ‘Passolig’i yakalattın, maça gitmeyeceksin’ diye imza vermek biraz sıkıcı oluyor” şeklinde konuştu.

“Bu suçumuzu affetsinler”
Arkadaşıyla birlikte giriştikleri bu suçun affını isteyen Çelik, “Ben bunun affını istiyorum. Çünkü Türkiye’mizde vergi olsun, bazı suçlar olsun bir çok konu da aflar çıktı. Bunun da bir sefere mahsus af edilmesi için Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bir defaya mahsus olmak üzere bu suçumuzu affetsinler. Türkiye’de çok Passolig suçluları var. Onlarda aynen bizim gibi gitmiş bir defalık Passoligini başka arkadaşa vermiş ve yakalatmıştır'' diye konuştu.  

Etiketler: Passolig


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