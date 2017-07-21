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Pastadan zehirlenenlerin sayısı 19’a çıktı

Zonguldak’ta pastadan zehirlenen 17 ’si mahkum 2’si memur olmak üzere sayı 19’a yükseldi. Tedavileri tamamlanan 17'si mahkum 2'si memur taburcu edildi.

Pastadan zehirlenenlerin sayısı 19a çıktı

21 Temmuz 2017 12:12

Edinilen bilgiye göre Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün yedikleri pastadan zehirlenen 17 mahkum ve 2 infaz koruma memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cezaevinde mahkumlara verilen öğle yemeği menüsünde dışarıdan getirilen pasta verildi. Akşam saatlerinde mahkum ve koruma memurlarının bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu. Şikayetleri devam eden 4 mahkum ve 1 infaz koruma memuru akşam, 13 mahkum ve 1 infaz koruma memuru da gece saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplam 17 mahkum ve 2 infaz koruma memuru, tedavilerinin tamamlanması ardından taburcu edildi.

Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi

Etiketler: pasta, Zonguldak


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