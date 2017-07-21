Pastadan zehirlenenlerin sayısı 19’a çıktı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün yedikleri pastadan zehirlenen 17 mahkum ve 2 infaz koruma memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cezaevinde mahkumlara verilen öğle yemeği menüsünde dışarıdan getirilen pasta verildi. Akşam saatlerinde mahkum ve koruma memurlarının bazıları mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu. Şikayetleri devam eden 4 mahkum ve 1 infaz koruma memuru akşam, 13 mahkum ve 1 infaz koruma memuru da gece saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplam 17 mahkum ve 2 infaz koruma memuru, tedavilerinin tamamlanması ardından taburcu edildi.

Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi