Pastırma dublörü ile korunuyor

Sivas’ta yoğun olarak üretilip yurt içerisine ve yurt dışına satışı yapılan sucuk ve pastırmalar, mağazalarda tat bozulması ve çalınma riskine karşı ilginç bir yöntemle korunuyor. Kilosu 70-90 TL arasında, bütünü ise yaklaşık 600 TL'ye satılan pastırmaların mağaza önünde güneş altında bozulması veya çalınmalarına karşı Sivaslı pastırma ve sucuk satıcıları ilginç bir yöntem geliştirdi. Satıcılar, pastırma veya sucukları dükkanlarının dış vitrinlerine asmak yerine yerlerine plastikten yapılmış maketlerini asıyor. Maket pastırma ve sucuklar gerçeklerinden ayırt edilemiyor.

Pastırma ve sucuk üretimi yapan bir firmanın sahiplerinden Fuat Güler, pastırma ve sucuğun pahalı bir gıda maddesi olduğunu belirterek, “Dükkanın dış vitrinine ürünlerimizi görsel olması açısından asmak zorundayız. Astığımız zaman arada çalınma vakaları ile karşılaşabiliyoruz. Bizde bu çalınmaların önüne geçebilmek için maket pastırma yaptırdık. Plastikten yapılan bu maketleri sırt pastırmaya benzettik. Normal pastırmaya kıyasla maliyetleri çok düşük. Şimdi dış vitrinleri bu maket pastırmaları asıyoruz. Böylelikle çalınma vakalarının önüne geçmiş olduk. Aynı zamanda ürünün asılması halinde karşılaşılabilecek tat değişikliklerini de engellemiş olduk” dedi.

Veysel Korkmaz - Onur Erden