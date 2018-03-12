Pastırmalı ravioli altın madalya getirdi

Dünyanın usta şeflerinin bir araya gelip hünerlerini sergileyerek 70’in üzerinde kategoride yarışmanın düzenlendiği İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali'nde ülkemizin öğrenci ve genç şefleri de yarışma imkanı buldu. Festivale katılan Gazi Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 1 altın, 18 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Balıkesir’in gururu oldu. Gazi Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Nilgün Hayal Koca, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivaline 14 öğrenciyle birlikte katıldıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz burada farklı kategorilerde yarıştı ve 20 madalyayla döndük. Bu bizler ve okulumuz için büyük gurur verici bir durum. 1 altın, 18 gümüş, 1 tane bronz madalya aldık. Öğrencilerimiz bireysel ve ekip olarak da yarıştı. Ekiplerle birlikte ikinci madalyasını alanlar da oldu. Okulumuzu öğretmenlerimizle birlikte temsil etmekten çok onur ve gurur duyduk. Öğrencilerimize bizi destekleyen idare ve öğretmen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Katılım bizim için güzel bir başarı oldu sonrası için de zaten önümüzdeki senelerde de böyle başarılarla devam ederiz” dedi.

"Gümüş madalyaları altına çevireceğiz"

Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Dilek Sav ise, “Katıldığımız yarışmada altın madalyayı öğrencimiz Hanife Kurşun pastırmalı ravioli ile kazandı. Balık kategorisinde avokado taban yatağında zargana balığı ile yarıştık ve gümüş madalya kazandık. Mercimek sote yatağında erik soslu kuzu pirzola ile yarıştık ve yine gümüş madalya kazandık. Pizza kategorisinde ananaslı jambonlu pizza ile yarıştık ve gümüş madalya kazandık. Bu yarışma öğrencilerimize çok şey kazandırdı oradaki farklı atmosferi görmüş oldular. Bundan sonraki yarışmalarda kazanmış olduğumuz gümüş madalyaları altın madalyaya çevirerek öğrencilerimizi tam bir madalya avcısına dönüştürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Güzel başarılar elde ettik"

Yarışmada altın madalya kazanan Hanife Kurşun, “3 ay boyunca bu yarışma için çok büyük emek sarf ettik ve bunun sonucunda güzel başarılar elde ettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları