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Pastore, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi

Paris Saint Germain forması giyen Javier Pastore'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Arjantinli oyuncunun İtalya'da forma giymek istemesi nedeniyle bu transferde yol kat edemedi. Pastore, Roma'ya imza atmaya yakın.

Pastore, Beşiktaşın teklifini kabul etmedi

21 Haziran 2018 11:11

Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte bu boşluğu önemli bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Javier Pastore'ye teklif götürdü. Beşiktaş'la birlikte West Ham United'ın da teklif yaptığı yıldız futbolcu, buna karşın 2 takımı da geri çevirdi. Hem Beşiktaş'tan hem de West Ham'dan yıllık maaş olarak oldukça yüksek bir teklif alan ancak kabul etmeyen Pastore'nin daha düşük ücretle Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Yıllık 6 milyon Euro kazanan ve vergi kesintilerinin ardından 4 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar kazanan Pastore, şu anda kazandığı miktarın daha altına Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Arjantin'li oyuncunun hafta başına kadar sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.  

Bozhan Memiş

Etiketler: beşiktaş, Javier Pastore

 

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