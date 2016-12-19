Edinilen bilgilere göre, geçen gün Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Mahir Yener Caddesi'nde pat-pat diye tabir edilen tarım aracı çalındı. Olayın ardından Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalanırken, yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen iki şüpheli için teknik takibe başlandı. Ereğli ilçesinde olduğu tespit edilen G.O. (24) ve O.G.'ye (25) baskın düzenlendi. Pat-pat hırsızları çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ertuğrul Yüksel