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Patani Yetimleri Türkiye’den yardım bekliyor

Tayland’ın Patani bölgesinde faaliyet gösteren İslami Yardımlaşma Derneği bölgedeki yetimler için Budist hükümete karşı yardım kampanyası başlattı.

Patani Yetimleri Türkiyeden yardım bekliyor

11 Şubat 2017 10:35

Ülkede Budist olmayan özellikle Müslüman yetimlerin, hükumet tarafından hiçbir şekilde desteklenmediğini açıklayan dernek başkanı Nasrvddeen Hatyidaoh bir dikim evi projesini hayata geçireceklerini bunun için Türkiye’den sponsor istediklerini söyledi.

Taylan’ın güneyinde Malezya sınırına yakın olan ve Patani olarak adlandırılan bölgenin neredeyse tamamı Müslüman. Ancak Budist anlayışla yönetilen ülkede Müslümanlar ve yetimler hiçbir haktan yararlanamıyor.1995 yılından beri faaliyet gösteren İslami Yardımlaşma Derneği buna “dur” demek için deyim yerindeyse kendi yağlarıyla kavrulmak için kolları sıvadı. Bölgede bir dikim evi projesi hayat geçireceklerini açıklayan dernek başkanı Nasrvddeen Hatyidaoh, “Bizim amacımız üniforma üreten bir dikim evi kurmak. Biz yetimleri alacağız bu dikim evinde çalıştıracağız. Sadece yetimlere fayda oluşturacak bir döngü oluşturarak sadece yetimlerin faydalanacağı bir organizasyon kurmaya çalışıyoruz.”

Türkiye destek olsun
Projeye ve yardım kampanyalarına yönelik birçok devlet yetkilisi ile diplomatik görüşmeler yaptıklarını ancak sonuç alamadıkların söyleyen Nasrvddeen Hatyidaoh, “Sadece bizim bölgemizde 5 binden fazla yetim bulunmaktadır. Biz birçok kez devlete başvuruda bulunduk fakat hiçbir şekilde yardım alamadığımız için biz şuan Türkiye’deyiz. Bizim buraya geliş amacımız sadece bu yetimlere sahip çıkabilecek bir destek bulmak. Bu zamana kadar Patani içerisinde hiçbir sponsor bulamadık. Umut ediyoruz ki Patani’de bulunan yetimlerimize Türk insanı sahip çıkacaktır. Bu dikim evi projemiz konusunda destek verecektir. Sponsor bulduğumuz takdirde gelecek sene projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Her şey sponsora bağlı, arazilerimiz hazır.” sözleriyle çağrıda bulundu. 

Fatih Gavuz - Gizem Özdemir

Etiketler: Patani Yetimleri, yardım


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