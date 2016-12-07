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Patates toplama makinası 2 parmağını parçaladı

Afyonkarahisar’da, tarlada çalışırken patates toplama makinasına kaptırdığını 2 parmağının üst kısımları parçalanan talihsiz adam ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patates toplama makinası 2 parmağını parçaladı

07 Aralık 2016 18:41

Edinilen bilgilere göre, olay İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinin Yukarıtandır köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan 40 yaşındaki Erkan Şen isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sağ elini patates toplama makinasına kaptırdı. Durumu gören tarlada çalışan diğer işçiler tarafından makine durdurularak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri Şen’in elini makinadan çıkarak ilk müdahalesini yaptı. Ardından Şen, ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Bu sırada sağlık ekipleri tarafından Şen’in parmağından kopan parçaların makinadan çıkarılarak muhafaza altına alındığı ve hastaneye götürüldüğü aktarıldı. Geçirdiği kaza sonrası 2 parmağı parçalanan Şen’in buradaki müdahalesinin ardından Konya’daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. 

Lokman Akıncı

Etiketler: 2 parmağını parçaladı, Afyonkarahisar, Erkan Şen, Patates toplama makinası


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