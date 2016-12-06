Kış mevsimi ile birlikte, patateste ikinci ürün hasadı başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ise Ödemiş ilçesindeki patates üreticilerini harekete geçirdi. Ürünlerinin soğuktan etkilenmesini istemeyen üreticiler, patateslerini zirai don tehlikesine karşı korumak için naylon örtü ile koruma altına aldı. Üreticilerin naylon veya elyaf kullanımı giderek yaygınlaşırken, dekar başına elyaf maliyetinin 200 liraya yakın olduğu ifade edildi.

Ödemişli Ziraat Mühendisi Özkan Akgün, örtünün patates tarlalarını kışın başında don etkilerinden korumak adına etkili bir çözüm olduğunu ifade ederek, "Zirai örtü çalışması bölgemizde her geçen gün yaygınlaşıyor. Örtülerin üreticilere maliyeti dekar başına 180-200 lira civarında. Aralık ayındaki don tehlikesine karşı tarım alanları örtülüp hasat dönemine kadar kalıyor. Şu an patatesler biyolojik gelişimini tamamlamış durumda. Ancak hasat yeni başladığı için tarlalarda toprak altında bekleyen ürünün koruma altına anılması gerekiyor" dedi.

Fiyatlar üretici açısından keyif vermedi

Ülke genelinde patates üretiminin arttığını fakat Ödemiş’te bunun tersi bir durum söz konusu olduğunu belirten Akgün, Ödemiş’te yüz bin dekar civarında ekim yapılan patateste 30 bin dekara kadar düşüş görüldüğünü söyledi. Bahar aylarında yapılan üretimde fiyatların üretici açısından keyif vermediğini belirten Akgün, şu anki fiyatların 70-75 kuruş civarında seyrettiğini ve bu fiyatın üretici açısından iyi olduğunu söyledi. Ödemiş’teki üretim kapasitesinin bu yıl İzmir’in patates ihtiyacını bile karşılamayacağını ifade eden Akgün, iki yıl önce çok sert bir don olayının yaşandığını, üreticinin o yıldan bugüne ihtiyatlı davrandığını ve ürününü koruma altına aldığını dile getirdi.

Onur Şahan