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Patatesin destek dışı kalması çiftçiyi üzdü

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca açıklanan destek formları arasında patatesin yer almamasının çiftçiyi üzdüğünü söyledi.

Patatesin destek dışı kalması çiftçiyi üzdü

10 Kasım 2016 11:19

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, havzalara göre model açıklanmaya başlandığını belirterek, "Biz şu anda Söğüt havzası diye adlandırılan bir havzadayız. Yenişehir ile aynı yerdeyiz. Uzun bir çalışma neticesinde bunları yapmışlar. Gördüğümüz eksiklikler var. Onları genel başkanımıza ilettik. Daha sonra vekillerimizle de paylaşacağız. Patates herhangi bir seferberlikte stratejik bir ürün değil midir? Ama bizim bölgemizde patatese destek çıkmamış. Bu çok büyük bir yanlış. Diğer bölgelerde de yok, bizde de yok. Patatesin kesinlikle desteklenmesi, çerezlik ayçekirdeğinin bu desteğe dahil edilmesini istiyoruz. Son zamanlarda bölgemizde kanola yaygınlaşmaya başladı. Yenişehir bölgesinde kanola ekimi yapılmakta. Kanolanın da aynı şekilde İnegöl’ün söğüt havzasına konulmasını rica ettik. Eksikleri gördüğümüz zaman söylüyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Meclisi'nin 21 metrekarelik kulübelerin 5 dönüm ve üzeri tarlalara yapılması kararını hatırlatan Sezai Çelik, “Kendilerini tebrik ediyorum, bu konunun arkasındayız. Çiftçi bize 2 dönüm bahçe tapusu getirdiğinde ya da kiralama getirdiğinde biz onu mevzuat gereği Ziraat Odası'na üye yapıyor ve çiftçi belgesi veriyoruz. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karara göre çiftçi belgesini götürdüğü zaman oraya kulübeyi koyabiliyordu, fakat burada İnegöl Belediyesi’nin aldığı kararla bu yanlıştan dönüldüğünü düşünüyorum. Zaten ovanın gitmesiyle ilgili sürekli serzenişte bulunuyoruz. Son zamanlarda OSB’nin kırsal yerlere gitmesiyle rahatlamış durumdayız. Maksadımız İnegöl ovasını korumaktır” diye konuştu. 

Salih Bakıcı
 


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