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Patatesin saça faydalar neler? Patatesli saç maskesi nasıl yapılır?

Saçlardaki A, B, ve C vitamini eksikliği, saçların matlaşmasının, kurumasının ve çabuk kırılmasının en önemli nedenlerindendir.

Patatesin saça faydalar neler? Patatesli saç maskesi nasıl yapılır?

18 Ekim 2016 13:04

Patates ise vitamin ve minarel dolu yapısıyla saçları kökten uca onarıp bakımını yapar, güçlü, yumuşak ve ipek gibi saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. İşte patatesin saça faydaları:

Saç dökülmesini tedavi eder

1-2 adet patatesin kabuklarını soyup katı meyve sıkacağından, katı meyve sıkacağı yoksa blenderdan ve süzgeçten geçirip suyunu çıkarın. 2 yemek kaşığı patates suyu, 2 yemek kaşığı aloe vera jel (çiçekçilerden temin edebileceğiniz aloe vera yaprağını uzunlamasına kesip içindeki aloe vera jeli çıkarabilirsiniz, yahut internetten aloe vera jel siparişi verebilirsiniz), ile 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Saçınıza ve saç diplerinize masajla bu karışımı yedirin, başınıza bone geçirip, saçlarınızda 2 saat tutun. Saçlarınızı yıkayın, şampuanlayın ve suyla durulayın. Haftada 2 kez bu maskeye devam edin.

Saç bakımı yapar

1 adet çiğ patatesin katı meyve sıkacağında suyunu çıkarın. Katı meyve sıkacağınız yoksa patatesin suyunu çıkarmak için çiğ patatesi rendeleyip yahut blenderdan geçirip süzgeçten süzebilirsiniz. Bu suya, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve dilerseniz biraz yoğurt ekleyip iyice karıştırın. Saçlarınıza ve saç diplerinize maskeyi uygulayıp 20-25 dakika sonra ılık suyla saçınızı durulayın. Ardından saçlarınızı şampuanlayın ve suyla durulayın. 20 günde bir bu saç maskesine devam edin.

Beyaz saçları giderir, saç rengini koyulaştırır

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Etiketler: patates, patatesin faydaları, saç bakımı


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