Ödemiş Ovasında, güz dönemi patatesin hasadı sürüyor. Kasım ayının ilk günlerinde açılan güz hasadı döneminde fiyatların toprak altı 60 kuruş, çuvallı konumunda 80 kuruş olduğu ifade edilirken, patateslerde bu yıl düşüş yaşandı. Güz patatesinde bahara göre bir düşüş olduğunu dile getiren üreticiler, fiyatlarda ise sıkıntıların olduğunu belirtti. Üretimde yapılan masraflara göre patatesin kilogram başına ortalama 50 kuruş maliyeti olduğunu söyleyen Mehmet İbrahim Gördesli, üreticinin çok az karla çalıştığını söyledi. Gördesli, "Güz patatesi hasadımızı Kasım ayında başladık; ancak bu yıl geçen döneme göre yüzde 50 patates ekiminde düşüş var. Bu nedenle her gün hasat yapılamıyor. Bir gün yapıyorsak üç gün hasadımız yok. Ben hem üretici hem de bu işin tüccarlığını yapıyorum. Üreticilerimiz geçen bahar döneminde aldığı yaradan dolayı güzün patates ekimi yapamadı. Bu durumun verdiği boşluktan dolayı hasatta sıkıntılar yaşanıyor. Şuan için patates fiyatları kendini kurtarıyor durumunda; ancak üretici çok az karla çalışıyor durumunda. Patates yetiştirmede maliyetler oldukça yüksek bir kilo patatesi yetiştirmede ortalama 50 kuruş harcanıyor. Şuan ise patatesin toprak altı fiyatı 60 kuruş. Yani üretici 10 kuruşa çalışmış oluyor. Patates şuan için çuvallı fiyatı ise 80-85 kuruş. Fiyat güzel görünüyor ama patatesi çuvallamanın da maliyeti var. İçi parası, mazot parası, traktör parası gibi giderleri alt alta sıraladığımızda hesap meydana çıkıyor" dedi.

Fiyatlar yükselebilir

Dönümde ortalama 4 ton ürün aldıklarını aktaran Mehmet İbrahim Gördesli, şöyle devam etti: "Şuan için havalarımızın patatese göre güzel gitmesinden ve aşırı don, buzlanma olayları yaşamadığımız için dönümde 5 tona varan ürün alabiliyoruz. Ortalama alabildiğimiz rakam ise 4 ton. Bu hasat bizim için önemli. Şuan tohumluk ürünümüzü Afyon’a gönderiyoruz. Yemeklik olarak ise başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Aydın, Denizli, Manisa ve Ankara’ya ürün gönderiyoruz. Fiyatlar ise kendini koruyor, düşmez aksine önümüzdeki günlerde yükselebilir. Burada en önemli dikkat çekilmesi konu ise üretimin bir anda yarı yarıya düşmesidir. İlgililer bu konu üzerinde değerlendirmeler yapmalı ve üreticiyi önümüzdeki günlerde yönlendirmelidir diye düşünüyorum. Hasatlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Önümüzdeki Ocak ayının ortalarında bahar dönemi ekimlerine başlanır. Bereketli ve kazançlı günler diliyorum."

Kerem Karamanlıoğlu