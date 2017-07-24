Diğer
Kategoriler

Patenci gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu

Eyüp'te, seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Araçta bulunan bir bayan ise tehlikeli yolculukta patenci gençler ile birlikte öz çekim yaptı.

Patenci gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu

24 Temmuz 2017 10:34
Patenci gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu - Tıkla İzle

Olay, önceki gün Alibeyköy'de yaşandı. Seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenci 2 genç trafikte yolculuk yaptı. 50-60 km hızla giden bir otomobile tutunarak giden gençler, sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Trafikte ilerleyen sürücüsünün de patenci gençleri farketmesine rağmen tepki vermemesi ise şaşkınlık oluşturdu. Aracın ön tarafında oturan bayan ise arabaya tutunarak ilerleyen patenci gençlerle birlikte öz çekim yaptı. Trafik ışıklarında duran ve daha sonra araca tutunmaya devam eden gençlerin birinin ayağı seyir halinde olan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 2 gencin trafikte tehlike oluşturduğu o anlar ise başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Selim Bayraktar

Etiketler: eyüp, patenci gençler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!