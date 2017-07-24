Patenci gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu

Olay, önceki gün Alibeyköy'de yaşandı. Seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenci 2 genç trafikte yolculuk yaptı. 50-60 km hızla giden bir otomobile tutunarak giden gençler, sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Trafikte ilerleyen sürücüsünün de patenci gençleri farketmesine rağmen tepki vermemesi ise şaşkınlık oluşturdu. Aracın ön tarafında oturan bayan ise arabaya tutunarak ilerleyen patenci gençlerle birlikte öz çekim yaptı. Trafik ışıklarında duran ve daha sonra araca tutunmaya devam eden gençlerin birinin ayağı seyir halinde olan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 2 gencin trafikte tehlike oluşturduğu o anlar ise başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Selim Bayraktar