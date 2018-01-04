Patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halindeki bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen patenli 2 genci gören bir otomobil sürücüsü bu tehlikeli yolculuğu kaydetti. Seyir halindeki motosikletin arkasına ardı ardına tutunarak adeta kazaya davetiye çıkaran patenli gençler, akrobasi hareketleri yaparak kendilerini görüntüleyen sürücüye poz vermeyi de ihmal etmedi. Arkasına tutunan patenli gençler yokmuş gibi yoluna devam eden motosiklet sürücüsünün rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.