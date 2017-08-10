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Patenli gençlerin otobüse tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi

Patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculukları bitmek bilmiyor. Kartal'da patenle yolcu otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen gençlerin adeta ölüme meydan okuyan yolculuğu kameralara yansıdı.

Patenli gençlerin otobüse tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi

10 Ağustos 2017 09:20
Patenli gençlerin otobüse tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi - Tıkla İzle

Kartal'da patenle yolcu otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen gençler, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Adeta ölüme meydan okuyan iki gencin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir otomobilin içerisindekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan iki gencin patenle yolcu otobüsün arkasına tutundukları görülüyor. Yolcu otobüsünün ardından adeta ölüme meydan okurcasına ilerleyen gençler bir süre sonra otobüsü bıraktıkları görülüyor. Otobüse tutunmayı bırakan gençlerin trafik yoğunluğu yaşanan caddede otomobillerin arasında tehlikeli şekilde ilerlemeye devam ettikleri görüntülere yansıyor.

Cenk İşver

Etiketler: Patenli genç


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