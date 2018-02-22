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Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

Fatih'te patenli beş gencin seyir halindeki hurda yüklü kamyona tutunarak ilerlemesi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Gençlerden birinin bir süre sonra oturur pozisyonda ilerlemesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

22 Şubat 2018 09:10
Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada - Tıkla İzle

Fatih'te hurda malzeme yüklü kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç yürekleri ağza getirdi. Akan trafiğe aldırış etmeyen gençler kamyonetin arkasına tutunarak bir süre ilerledi. Daha sonra içlerinden biri oturma pozisyonuna gelerek ilerlemeye başladı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan gençler, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 5 patenli gencin hurda yüklü kamyonetin kasasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Daha sonra biri oturur pozisyona gelerek ilerlemeye başlıyor. Gencin, kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.

 

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