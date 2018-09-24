Patenli gençlerin trafikte ölümle oyunu kamerada

Şişli'de patenli 3 genç halk otobüsünün arkasına takılarak trafikte seyretti. Halk otobüsünün arkasına tutunan gençler trafiğin yoğun olduğu alanlarda ölüme davetiye çıkardı. Durağa yanaştığında otobüsü bırakan ve hareket ettiğinde tekrar otobüse tutunarak ilerleyen gençler yürekleri ağza getirdi. Okmeydanı'na kadar tehlikeli şekilde seyreden gençleri fark eden otobüs şoförü otobüsü durdurdu. Otobüsün durması üzerine 3 genç hızla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru gözden kayboldu. Gençlerin trafikteki tehlikeli yolcuğu saniye saniye kameralara yansıdı.

İsmail Bulut