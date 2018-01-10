Patent ve marka başvuruları arttı

TBMM tarafından kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. 10 Ocak 2017’de onaylanan Sınai Mülkiyet Yasası kamuoyunda Patent Kanunu olarak biliniyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, kanunun birinci yılında konuyla ilgili açıklama yaparak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine vurgu yaptı. Kanunun teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesine katkı sağladığını söyledi, kanunun ardından 2017 yılında patent başvurularında yüzde 30 marka başvurularında ise yüzde 13 oranında artış olduğunu belirtti.

“2023 hedefleri için patent sayısı artmalı”

Cumhur Akbulut tarımın, sanayinin, teknolojinin gelişmesi, Türkiye’nin ilerlemesi, ekonominin güçlenmesi ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için patent sayısının artması gerektiğini ifade etti.

Başvuru sayısı arttı

2017 yılı patent başvuru sayısı hakkında bilgi veren Akbulut, “Kanun çıktıktan sonra bir önceki yıla oranla gözle görülür bir artış oldu. 2017 yılı yerli patent başvuru sayısı 2016 yılına göre yüzde 30 oranında artarak 6 bin 445’den 8 bin 356’ya yükseldi. Marka başvurularında ise, 2017 yılı başvuru sayısı 2016 yılına göre yüzde 13 oranında artarak 107 bin 176’dan 120 bin 645’e ulaşarak rekor kırdı” dedi.

“Tescil süresi kısaldı”

Akbulut, kanunla beraber başvurularda, inceleme ve tescil sürelerinin kısaldığını belirterek, “İşlemlerin yürütülmesi kolaylaştı. Böylece yatırımcılar tasarımla ilgili yatırım yapmak için uzun süre beklemiyor. Patente konu buluşlarda, emeği geçen paydaşlarla ilgili patent başvuruları, hak ve yükümlülükleriyle lisanslama konuları da açıklık kazandı” dedi. Ortak patent alma ve kullanma imkanları getirildiğini dile getiren Akbulut, hapis ve adli para cezaları konusunda da bilgi verdi. Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilmesinin yasa kapsamında olduğunu söyledi.

Amblem zorunluluğu

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, “Coğrafi işaretlerde amblem kullanımı zorunluluğu da 10 Ocak 2018 itibariyle başladı. Bu uygulama üreticiyi koruyacak, tüketiciye de güven verecektir. Bu yeni gelişmeler ışığında, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun birinci yılı hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.