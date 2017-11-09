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Patinaj yapan sürücüye Yargıtay'dan kötü haber

Ana cadde üzerinde, egzozundan yüksek ses çıkan aracı ile patinaj çeken sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkemenin beraat kararı verdiği maganda sürücüye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yargıtay kararında, "Patinaj çekip yayaların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye mahkumiyet yerine beraat verilmesi yasaya aykırıdır" denildi.

Patinaj yapan sürücüye Yargıtaydan kötü haber

09 Kasım 2017 11:25

Bir sürücü yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede saat 14.00 sularında egzozundan yüksek ses çıkaran aracı ile patinaj yapmaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmaktan son anda bir direksiyon hamlesi ile kurtaran sürücü, birkaç kez daha patinaj yaptıktan sonra kaçtı. Plakası alınan aracın sürücüsü polis tarafından yakalandı. İfadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü hakkında Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, sürücünün 'Olay anında aracı ben kullanmıyordum' beyanı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, kararı temyiz edince dava dosyası Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. Daire, emsal bir karara imza attı.

Güvenilir tanık, sürücünün oyununu bozdu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında, egzozundan yüksek ses çıkan aracı ile patinaj yapıp trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün, suçunu önce inkar ettiği, bir süre sonra itiraf etmek zorunda kaldığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Sürücünün aracı ile patinaj çekmek şeklindeki eylemini bir kaç kez tekrarlamak ve bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpma tehlikesi oluşturmak sureti ile atılı suçu işlediği iddia edilmektedir. Olayın yargılaması sonunda söz konusu aracı sanığın kullanmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmiş ise de duruşmadaki ifadesine itibar edilen tanığın soruşturma sırasında alınan ifadesinde açıkça aracı daha önceden de tanıdığını söylediği, sanığın kullandığını bildirmiş olması ve sanığın soruşturma sırasında alınan beyanında aracı kendisinin kullandığını kabul etmiş bulunması karşısında mahkumiyeti yerine beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi".

Patinaj yapıp tehlike oluşturmanın cezası

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma'suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde ise şu ifadelere yer veriliyor:  "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır."

Öte yandan, Bursa polisi zaman zaman drift yapan patinaj çeken sürücülere yönelik operasyonlar yapıyor. Son yapılan denetimlerde çılgın sürücülere 12 bin lira ceza kesilmişti. Bursalı modifiye tutkunu genç sürücüler ise şovlarını trafiğe kapalı alanda yapmak istediklerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan pist istediklerini her defasında dile getiriyor. 

Etiketler: Patinaj, Yargıtay

 

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