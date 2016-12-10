Edinilen ilk bilgilere göre, Beşiktaş-Bursaspor maçı ardından statta görevli çevik kuvvet otobüsünün yakınında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 20'yi aşkın kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmeye başlandı.

Olay yerinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bomba imha uzmanları da stada geldi. Geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, olay yeri inceleme çalışması başlattı. Polis helikopteri ise stat çevresinde uçuş yaparak, çalışmalara destek verdi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.