Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasında 16 Eylül 2010’da Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüs seyir halindeyken, yola önceden döşenen mayının patlatılması sonucu Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programına, evladı ile 9 yakınını kaybeden Cahit Erol ve eşi Behice Erol ile yakınları katıldı.

Mezarlığın girişine patlamada hayatını kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı bez afiş ile ortasına güller konulan ve yas anlamına gelen siyah bezlerin bulunduğu afiş asılırken, Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. Patlamada oğlu Aydın Erol ile birlikte 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala faillerin bulunmadığını söyledi. Erol, “6 yıldır burada olayın yıldönümü için bir araya geliyoruz. Bu 6 yıldır olayın aydınlatılması için çalmadığım kapı kalmadı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum. Lütfen bu olayın faillerini ortaya çıkarın. Bu katliamın dosyası kapanmış. Dosyayı geri açın. 15 Temmuz gecesi bir darbe ile karşılaştık. Bu olayı darbecilerin yaptığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Patlamada kaybettiği oğlu ve akrabalarının mezar taşlarını öpen anne Behice Erol da, 6 yıldır her gün evlerinde acı ve hüzün içinde olduklarını belirterek, yetkililerden olayın faillerinin yargı önüne çıkarılmalarını istedi.

Acılı aile, anmanın ardında köy mezarlığına toplanan çocuklara kek, şeker, gofret dağıttı.

Mimar Kaya