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Patlamada hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki Habibe Aydın’ın beyin ölümü gerçekleşti. Aile, Habibe’nin tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

Patlamada hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

16 Kasım 2016 15:20
Patlamada hayatını kaybetti, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK mensuplarınca, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, olayda 2’si polis 11 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Habibe Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan aile, kızlarının tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

2 yaşında bağışlanan kanla hayata tutunmuş
Dün beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından tüm organları bağışlanan Habibe Aydın’ın, 2 yaşındayken kan bağışıyla hayata tutunduğu öğrenildi. Aydın’ın ailesi, çocuklarının 2 yaşındayken vücudundaki tüm kanın alındığını, bağışlanan kanla kızlarının hayata tutunduğunu, bu nedenle gönül rızasıyla Habibe’nin organlarını bağışladıklarını söyledi.

Baba güçlükle ayakta durdu
Organları bağışlanan Habibe Aydın’ın babası Hacı Aydın, acı haberi gurbette duyduğunu kaydetti. Güçlükle ayakta duran, yanındaki ağaçtan destek alarak konuşan acılı baba, “Ben burada değildim, duydum ki böyle olmuş, 10-11 gün yoğun bakımda kaldı. Organlarını can kurtarmak için bağışladık. O 2 yaşındayken biz onun kanını değiştirmiştik. Bunu yapanlar Allah’ından bulsunlar belalarını. İnşallah onun organları diğer vatandaşları kurtarır, yaşatır. Diyecek bir şeyim yok, konuşacak bir şey yok” dedi.

Ağabeyinden duygulandıran konuşma
Habibe Aydın’ın ağabeyi Mehmet Emin Aydın da, “Sabah, patlamanın sesinden sonra korktum. Bizim binanın üst katında arkadaşı aşağı inip, diğer kız kardeşimin okuluna bomba atıldığını söyledi. Ben de korkarak gittim oraya. Meğerse onun okulu değilmiş. Polis Okulu’na böyle üzücü bir saldırı yapıldı. Annem tekrar beni aradı, telefonla kız kardeşimi aradık cevap vermedi. Ardından arkadaşını aradık, başkası çıktı Merve’yi hastaneye kaldırıyoruz şu an dedi. Biz de anladık ki Habibe de Merve’nin yanında olduğu için hastaneye koştuk. Doktorlar teşhis için beni çağırdılar. Ne yazık ki kız kardeşim beyin kanaması geçirmiş şiddetten dolayı, ayrıca akciğeri zedelenmiş, karaciğeri de şarapnel parçalarından dolayı zedelenmiş. 10 gün sonra gözlerini açmaya başladı. Elini kolunu hareketleri yapıyordu. Konuşamıyordu ama tepki veriyordu. Sonra ne oldu anlayamadık bir gece sonra ani bir kanama başlamış, bu kana daha öncekinden fazla zarar verdi beynine. Ardından bu haberi duyduk” diye konuştu.

Hastaneye hayatını kaybeden arkadaşının elini tutarak kaldırılmış
Habibe’nin iş yerine giderken patlama olduğunu dile getiren Mehmet Emin Aydın, şunları söyledi:
“İş yerine giderken, o esnada patlama oluyor. İlk anda Merve ölüyor, birbirlerini çok seven arkadaşlardı zaten. Hastaneye kaldırılırken el ele tutuşarak kaldırılmış. Organ bağışlamayı herkes ister. Hayat kurtarmayı herkes ister, biz içtenlikle buna karar verdik. Benim kız kardeşim de kan bağışı ile hayata tutundu. Başkasının kanı ile yaşadı bu yaşına kadar. Hayalleri, gezmekti, arkadaşları ile beraber eğlenmeyi seviyordu. Okumayı da çok istiyordu. Çok fazla şey yapmak istiyordu ama imkanlar kısıtlıydı.”

Organları 5 kişiye umut olacak
Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, Habibe’nin 4 Kasım'da kendilerine ağır yaralı olarak geldiğini aktardı. Prof. Dr. Kırbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Beyin kanaması ve şarapnel parçaları isabet etmişti vücuduna. Ağır bir beyin kanaması geçiriyordu. Bizde ilk müdahaleleri yapıldı, yoğun bakıma alındı. Karaciğerindeki şarapnel parçaları alınıp, karaciğeri tamir edildi. Çok ağır bir beyin kanaması vardı. Yatışının 11. gününde kendisini kaybettik. Ailesi sorumluluk üstlendi ve çok önemli bir karar aldı. 17 yaşındaki genç evladımızın tüm organlarını bağışladı. Biliyorsunuz organ bağışları için öncelikle böbrekler ve karaciğer söz konusu. Karaciğerde yaralanma olmasına rağmen çok başarılı bir operasyon geçirdiği için karaciğer de organ nakli için kullanılacak. Böbreklerden birisi Ankara’ya gidecek, bir diğer böbrek Antalya’ya gidecek, karaciğeri Malatya’ya gidecek ve korneaları da Dicle Üniversitesi göz bankasında kullanılmak için bekletilecek. Verdikleri kararla bence tüm Türkiye’ye örnek olacak bir karar, çok ciddi bir sorumluluk gerektiriyor.”

"Onlar da böyle parçalansın"
Habibe’nin annesi ve yakınları, hastanenin dinlenme odasında sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü. Habibe’nin yakınları, patlamayla ilgili, “Nasıl annesinin ciğeri yandı, bunu yapanların da ciğeri yansın, onlar da paramparça olsun” diyerek terör örgütüne lanet okudu. 

Aydın Yorat

Etiketler: diyarbakır, organ, patlama


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