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Patlamaların şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Gaziantep'te polis operasyonunda evlerinde sıkıştırılan iki canlı canlı bombanın kendisini patlattığı 2 evde hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Patlamaların şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

17 Ekim 2016 09:26
Patlamaların şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT personelinin Alevi Kültür Derneğinde canlı bomba eylemi düzenleneceği istihbaratı üzerine Özel Harekat Polisleri Beşyüzevler Mahallesi ve Burak Mahallesi'ndeki 2 ayrı hücre evine yaklaşık 2 saat arayla operasyon düzenlemişti. Her iki hücre evindeki teröristler, üzerilerindeki ve ellerindeki düzenekleri patlatarak, intihar eyleminde bulunmuştu. Toplam 3 polisin şehit olduğu, 5’i polis 9 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemlerinde, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Evlerin içerisinde patlamanın etkisiyle büyük hasar oluşurken, kırılan cam ve beton parçaların sokağa dağıldığı görüldü. Belediye ekipleri evdeki ve çevresindeki molozların temizlenmesine başladı.

Lider Olgun - Serhat Demir

Etiketler: patlamanın şiddeti


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