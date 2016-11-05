Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Patlamanın ardından Diyarbakır'da yaralar sarılıyor

Patlamanın ardından Diyarbakır'da yaralar sarılıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü ek binasına yönelik teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Patlamanın ardından Diyarbakırda yaralar sarılıyor

05 Kasım 2016 12:08

Bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binası olarak kullanılan ve içinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü binalarının bulunduğu yerleşkedeki binaların bir bölümü yıkılırken, çevredeki evlerde de büyük hasarlar oluştu. Emniyet müdürlüğüne ait binaların yanı sıra çevrede bulunan 10 bina kullanılmaz hale geldi. Saldırının ardından yaralar sarılmaya başlandı. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve tüm yolların trafiğe kapatıldığı saldırı bölgesinde görevlendirilen ekipler, hasar gören binalardaki daireleri kontrol etmeye başladı. Evlerde ve binalarda hasar tespit çalışmaları yapan ekiplerin tutacağı raporların ardından zarar gören vatandaşlara destek sağlanacağı belirtildi. Patlamada hasar gören araçlar bölgeye sevk edilen çekicilerle kaldırılmaya başlandı. Bölgeye gelen çekiciler, polis ekipleri tarafından kontrolleri yapılan hasarlı araçları çekerek bölgeden uzaklaştırmaya başladı. Yaralar sarılması için hasar tespit çalışmaları sürerken, meraklı vatandaşlar da bölgeye akın ederek çalışmaları izledi.

"Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın"
Patlamada yaralanan ve iş yeri ile evi kullanılmaz hale gelen Ali Çetin, bunu yapanlardan haklarının sorulmasını istedi. Çetin, “Dün Allah beni kurtardı. Beni kurtaran Allah’tır ama bunu yapan kim olursa olsun Allah hakkımızı ondan alsın. Patlama anında ben iş yerindeydim. İki defa patlama oldu. Ben kendimi sakladım ve kurtuldum. Sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktığımda ana baba günü olduğunu gördüm. Dumanlar yükseliyordu. Diyarbakır bunlara layık değildir. Bunu yapanlarda hakkımız kalmasın. Evim de karşıda iş yerim de evim de tamamen kullanılmaz hale geldi” dedi.

“Kıyamet koptuğunu zannettim”
Patlamada esnasında 4 çocuğu ile birlikte evinde olduğunu belirten bir kadın ise kıyamet koptuğunu zannettiğini söyledi. 4 çocuk annesi kadın, “Yataktaydık, eşim işe gitmişti. Çocuklarım da işe gitmeye hazırlanıyordu. Bir anda kıyamet koptu zannettim. Çocuklarım bağırarak yanıma geldi. Artık bombalar patlamasın, barış olsun” diye konuştu.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl 

Etiketler: diyarbakır, Diyarbakır patlama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!