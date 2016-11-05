Bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binası olarak kullanılan ve içinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü binalarının bulunduğu yerleşkedeki binaların bir bölümü yıkılırken, çevredeki evlerde de büyük hasarlar oluştu. Emniyet müdürlüğüne ait binaların yanı sıra çevrede bulunan 10 bina kullanılmaz hale geldi. Saldırının ardından yaralar sarılmaya başlandı. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve tüm yolların trafiğe kapatıldığı saldırı bölgesinde görevlendirilen ekipler, hasar gören binalardaki daireleri kontrol etmeye başladı. Evlerde ve binalarda hasar tespit çalışmaları yapan ekiplerin tutacağı raporların ardından zarar gören vatandaşlara destek sağlanacağı belirtildi. Patlamada hasar gören araçlar bölgeye sevk edilen çekicilerle kaldırılmaya başlandı. Bölgeye gelen çekiciler, polis ekipleri tarafından kontrolleri yapılan hasarlı araçları çekerek bölgeden uzaklaştırmaya başladı. Yaralar sarılması için hasar tespit çalışmaları sürerken, meraklı vatandaşlar da bölgeye akın ederek çalışmaları izledi.

"Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın"

Patlamada yaralanan ve iş yeri ile evi kullanılmaz hale gelen Ali Çetin, bunu yapanlardan haklarının sorulmasını istedi. Çetin, “Dün Allah beni kurtardı. Beni kurtaran Allah’tır ama bunu yapan kim olursa olsun Allah hakkımızı ondan alsın. Patlama anında ben iş yerindeydim. İki defa patlama oldu. Ben kendimi sakladım ve kurtuldum. Sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktığımda ana baba günü olduğunu gördüm. Dumanlar yükseliyordu. Diyarbakır bunlara layık değildir. Bunu yapanlarda hakkımız kalmasın. Evim de karşıda iş yerim de evim de tamamen kullanılmaz hale geldi” dedi.

“Kıyamet koptuğunu zannettim”

Patlamada esnasında 4 çocuğu ile birlikte evinde olduğunu belirten bir kadın ise kıyamet koptuğunu zannettiğini söyledi. 4 çocuk annesi kadın, “Yataktaydık, eşim işe gitmişti. Çocuklarım da işe gitmeye hazırlanıyordu. Bir anda kıyamet koptu zannettim. Çocuklarım bağırarak yanıma geldi. Artık bombalar patlamasın, barış olsun” diye konuştu.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl