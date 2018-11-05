Patlamanın nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında işçi Ferdi Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Onur Terzi ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olayla ilgili bilgi veren Çan Kaymakamı Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden olduğunu belirtti.

Olay ile ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Güven Şahin