Patlamanın olduğu okulda Validen inceleme

Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin kalorifer kazanının bulunduğu tek katlı binada patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda Selahattin Köse isimli işitme engelli hizmetli yaşamını yitirdi.

Olayda Lise Müdürü Ali Gücük, okulun müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer dairesi görevlisi Süleyman Uçar ile öğrencilerden Gürkan Taşçı, Serhat İlgen, Ümit Yağcı ve Ergün Uzun yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavileri tamamlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, beraberindeki heyetle birlikte okul bahçesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Çınar, yaşanan kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Olayın akabinde doğalgaz sistemine geçmek için çalışmalara başlandığını ifade eden Çınar, şöyle dedi: “Yaşanan kaza olay teknik sistemden kaynaklı bir olay mı yada insan hatasından mı kaynaklı bunun araştırmasını, itfaiye, biz ve teknik ekipler inceliyorlar. Konu aynı zamanda adli olay, savcılığımız bu konuyu takip ediyor. Bizler de idari yönden takibini yapıyoruz. Rapordan sonra hatanın nereden kaynaklandığı belli olacak. Sistemden mi yoksa kişiden mi kaynaklandığını da söylemek gerekir. Sistem yeni bir sistem. Halihazırda 2-3 yıllık bir sistem. Dolayısıyla yaşanan elbette üzücü. Takibi yapılıyor, gereği yasal anlamda yapacağız. Bir işitme engelli işçimiz vefat etti. Okul müdürümüz, bir yardımcımız, bir öğretmen, dört öğrencimiz hafif şekilde yaralandılar. Kontrolleri yapıldı, hastanede hiç kimse yok. Herkesin sağlık durumu gayet iyi. Ama bir işçimiz söylediğim gibi vefat etti. Hemen bu patlamanın akabinde bu görüntülerde eğitimin doğru olmayacağını düşündük. Bugün yıkılmış olan enkaz kısmını hemen kaldıracağız. Okulun da doğal gaz sistemine geçişi için işlemleri başlattık. En hızlı şekilde bunu yapacağız. Ve öğrencilerimizin eğitiminde bir sorun olmayacak. Eğitim devam edecek. Onun tedbirini alıyoruz.”

Okulda eğitime bir gün ara verildi. Savcılıkça başlatılan soruşturma devam ediyor. Okulun bahçesindeki kalorifer kazanının bulunduğu binanın yanındaki tek katlı kantin binasında da maddi hasar meydana geldi.

Sertaç Özdemir - Emrah Yıldız