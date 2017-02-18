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Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

18 Şubat 2017 09:05
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırının gerçekleştiği noktada yaklaşık 2 metrelik çukur meydana gelirken çevredeki araçların ise yandığı gözlendi. Patlama nedeniyle çevredeki binalar yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek başka yerlerdeki yakınlarının yanına sığındı. Evlerin kapı ve pencereleri yerinden sökülürken odalardaki eşyalar ise çevreye savruldu.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar delil toplayan polisler, bölgeye giriş ve çıkışların yapılmasını ise yasakladı.

 ENVER ZENCİRCİ-ŞİNASİ İNAN

Etiketler: patlama, şanlıurfa


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