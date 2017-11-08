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Patlamanın yaşandığı fabrikada facia göz göre göre geldi!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 işçinin ölümü 16 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlama yerinde inceleme yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "Buhar kazanlarının üstünün açık olması gerekirken bu iş yerinde üstü kapalı durumda" dedi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada facia göz göre göre geldi!

08 Kasım 2017 22:19

Bursa'nın merkez Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının boyahane bölümünde buhar kazanında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yıldırımhan, "Yaşanan patlama korkunç bir manzara. Bizler iş ve işçi güvenliği konusunda yetkili birimlere özellikle 'buhar kazanı' konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Buhar kazanlarının üstünün açık olması gerekiyor. Fakat bu işyerimiz bu kuralı dikkate almayarak kazanın bulunduğu yerin üzerine kat çıkmış. İş yerinin önlemsizliği yüzünden 5 kişi hayatını kaybetti 5 işyeri zarar görmüş durumda. Olayla ilgili detaylı araştırmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

Etiketler: bursa, gürsü

 

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