Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “11.10.2016 Salı günü saat 13:00 sıralarında Erzincan - Sivas demiryolu hattının 17. kilometresinde yük treni geçtikten sonra bir patlama meydana gelmiştir.

Can kaybının olmadığı olayda demiryolu hattında takribi 2 metrelik bir kopma olmuştur. Demiryolu geçici olarak ulaşıma kapatılmış, tamirat için çalışmalar başlatılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren terörist unsurlara yönelik operasyon başlatılmıştır. Halkımızın huzur, esenlik ve güvenliğini sağlamaya dönük operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir.”denildi.

Abdullah Aslan

ERZİNCAN