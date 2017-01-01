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Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı

Konya’nın Kulu ilçesinde patlayan fleks taşı baba ile 12 yaşındaki oğlunu yaraladı.

Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı

01 Ocak 2017 17:38

Olay, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.D. (36), fleks makinesine taktığı zımpara ile tahta üzerine resim ve desen yapmak istediği sırada birden elinde tuttuğu fleks taşı patladı. Patlamanın etkisiyle K.D. ile o sırada kendisini izlemek için yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu A.D. yaralandı. Çenesi kırılan baba ile elleri zarar gören küçük oğlu yakınlarının da yardımıyla Kulu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından baba ve oğlunun ambulansla Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ömer Keleş
KONYA


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