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Patlayan kamyon lastiği korkuya neden oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bomba gibi patlayan kamyon lastikleri ilçede paniğe neden oldu.


25 Ekim 2016 13:36

Alınan bilgilere göre olay, saat 11.00 sularında Muş Caddesinde meydana geldi. Yük taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HV 203 plakalı kamyonun arka lastikleri bir anda bomba gibi patladı. İlçenin birçok yerinden duyulan sesi bomba zanneden vatandaşlar büyük korku yaşadılar. Sesin kamyon lastiği patlamasından kaynaklandığı anlaşılınca, herkes rahat bir nefes aldı. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye sevk edilirken, meraklı vatandaşların kamyon etrafında yığılması nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşandı. 

Gürkan Olcay
BİTLİS 

Etiketler: Patlayan kamyon lastiği


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