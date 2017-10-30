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Patlayan su borusu caddeleri su altında bıraktı

Samsun'da patlayan su borusu sokakları caddeyi su altında bıraktı.

Patlayan su borusu caddeleri su altında bıraktı

30 Ekim 2017 23:11

İlkadım İlçesi Gazi Caddesi'nde internet hattı döşeme çalışmaları yapılırken şebeke suyu borusu patlatıldı. 100'lük şebeke suyu borusundan tazyikle çıkan su, 5-6 metre fırladı. Cadde boyunca akan su sokak aralarına kadar ilerledi. Esnaf ve müşteriler mağazalara girmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar mazgalları açmaya çalışırken bazı esnaflar da kumdan set yaparak suyun mağazalara girmesini engelledi. Yoldan aracıyla geçen bir vatandaş ise patlamış suya aracıyla girerek aracını yıkadı. Esnaf ve internet hattı döşeyen çalışanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) durumu bildirdi. Su patlağının olduğu yere gelen SASKİ görevlileri kısa sürede patlağı onardı. 

Kenan Akyüz
 

Etiketler: cadde, su borusu

 

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