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Patlayıcı yüklü araç AK Parti saldırısında kullanılmış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisiz hale getirilen patlayıcı yüklü aracın AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen saldırıda da kullanıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Patlayıcı yüklü araç AK Parti saldırısında kullanılmış

08 Aralık 2016 23:54
Patlayıcı yüklü araç AK Parti saldırısında kullanılmış - Tıkla İzle


Kızıltepe ilçesi Nusaybin karayolu üzerindeki bir TIR garajında akşam saatlerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu ele geçirilerek, kontrollü bir şekilde infilak ettirilen bomba yüklü aracın, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde nöbet tutan polislere düzenlenen ve 3 polisin yaralandığı saldırıda da kullanıldığı tespit edildi. Aracın içerisindeki patlayıcının 4 tüpe tuzaklandığı da belirlenirken, yaklaşık 250 kilogram patlayıcının yüklü olduğu araçla sansasyonel eylem hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı.
Öte yandan, aracın ele geçirilmesinin ardından başlatılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

Mehmet Salih Keskin


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