

Kızıltepe ilçesi Nusaybin karayolu üzerindeki bir TIR garajında akşam saatlerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu ele geçirilerek, kontrollü bir şekilde infilak ettirilen bomba yüklü aracın, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde nöbet tutan polislere düzenlenen ve 3 polisin yaralandığı saldırıda da kullanıldığı tespit edildi. Aracın içerisindeki patlayıcının 4 tüpe tuzaklandığı da belirlenirken, yaklaşık 250 kilogram patlayıcının yüklü olduğu araçla sansasyonel eylem hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan, aracın ele geçirilmesinin ardından başlatılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mehmet Salih Keskin