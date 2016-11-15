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Patlayıcıyı getiren Osman Özdemir Kurdaş'ın oğlu çıktı!

İstanbul Maltepe’de Osman Özdemir Kurdaş oğlunun kendisine teslim etmek üzere işyerine bıraktığı paketi açınca el yapımı bomba patladı. İşadamı Kurdaş ve 2 çalışanı yaralandı. Olayına ardından Kurdaş’ın Oğlu gözaltına alındı.

Patlayıcıyı getiren Osman Özdemir Kurdaşın oğlu çıktı!

15 Kasım 2016 11:11
Patlayan paketi taşıyan kargocu kamerada - Tıkla İzle

Maltepe’de Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirkete gelen kargo paketi patlamış, olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Patlamada yaralanan GSD Genel Müdürü Osman Özdemir Kurdaş’ın eski Maliye Bakanı ve ODTÜ’nün ilk rektörlerinden Kemal Kurdaş’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Kurdaş’ın durumun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

PAKETİN İÇİNDEN BOMBA ÇIKTI

Şirket müdürü Osman Kurdaş (56) kendi adına gelen kargoyu alarak açtı. Kargo paketinin patlamasıyla iş adamı Kurdaş, ağır yaralandı. Şirkette meydana gelen patlamada düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) kullanıldığı ortaya çıktı.

OĞUL KURDAŞ GÖZALTINDA

Maltepe’de bir şirkette yaşanan patlamada kargo paketini teslim eden kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın patlamada ağır yaralanan Osman Özdemir Kurdaş’ın oğlu eski Maliye Bakanı ve ODTÜ’nün ilk rektörlerinden Kemal Kurdaş’ın torunu olduğu belirlendi. Ali Can Kurdaş babasının tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alındı. Bilgisayar oyunları hazırladığı öğrenilen Ali Can Kurdaş’ın ev ve iş yerinde de arama yapıldı.

PATLAYAN PAKETİ TAŞIYAN KARGOCU KAMERADA

Maltepe'de enerji ve endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren özel bir şirkette meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlamaya neden olan paketi taşıyan kargo görevlisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen kargo görevlisinin adrese baktığı ve elinde siyah bir poşet olduğu görülüyor.


Etiketler: Osman Özdemir Kurdaş


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