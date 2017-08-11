Patnos ilçesine Vergi Dairesi Müdürlüğü açılıyor

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Ağrı Defterdarı Mehmet Tural, “İlçemizde yıllar içerisinde yıllar itibariyle gerek mükellef potansiyelinin artması gerekse vergisel açıdan işlem çeşitliliği oluşması nedeniyle bağımsız vergi dairesi kurulması zarureti doğmuştur. Vergi dairemizin açılışı ile Gelir İdaresi Başkanlığının mükellef memnuniyetini arttırma hedefleri doğrultusunda mükellefimize daha iyi hizmet verebilecek ve işlemlerini daha iyi yerine getireceğiz” dedi.

Tural, “Vergi dairemizin açılması ile vergi bilincinin ve mükelleflerin vergiye uyumunun arttırılması için yapılacak çalışmalar neticesinde mükelleflerin kayıt altına alınması kolaylaşacak, bunun yansıması olarak vatandaşa hizmet olarak dönecek, vergi gelirlerinde artış sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Genç

