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Patolojik tanıda teknikerlerin rolü önem kazanıyor

Patolojinin tıp alanında kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden İAÜ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Uzmanı Yeşim Ateş, patoloji laboratuvarı alanında pratiği teorik donanımla bütünleştiren patoloji teknikerlerinin, patologların tanı koyma sürecinde önemli bir rol üstlendiklerine vurgu yapıyor

Patolojik tanıda teknikerlerin rolü önem kazanıyor

23 Ağustos 2017 10:08

Patoloji hücrelerde ya da dokulardaki işlevsel ya da yapısal değişiklikleri tanımlamak amacıyla kullanılan, Yunanca’da ‘Hastalık Bilimi’ anlamına geliyor. Hastalıklara tanı koymanın ve bilgi edinmenin en önemli yolu vücudun değişik bölümlerinden alınan doku ve biyopsi örneklerinin değerlendirilmesiyle gerçekleşiyor. Patolojik analiz, tıp alanında hastalıkların teşhislerinin doğru ortaya konmasında kritik bir önem sahip. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, son teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarda verdiği uygulamaya dayalı eğitim modeli ile nitelikli patoloji teknikerlerini sağlık alanına kazandırıyor. İAÜ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nda eğitim veren Uzman Yeşim Ateş, patoloji alanının sağlık açısından hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerken, patoloji alanında teoriyle pratiği en doğru şekilde örtüştürecek personelin bu noktada önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Patologların tanı koyma sürecinin sorumluluğunu üstlenirken patoloji laboratuvarında çalışan teknikerler tanı sürecinde en önemli yardımcılar olduğunun altını çizen Ateş, “Bu nedenle ilerleyen teknolojinin ve yeni tetkiklerin kullanıldığı bu alanda pratik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir” diyor.

Donanımlı patoloji teknikerleri

Yeşim Ateş, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nda hastalıklı hücre/dokuların tanısında gerekli yöntem ve teknikleri uygulayabilen bilgi, beceri ve tutumu yüksek olan donanımlı patoloji teknikerleri yetiştirdiklerini kaydediyor. Ateş, üniversitenin laboratuvarlarında en son teknolojilerle donanmış patoloji cihazlarının kullanımıyla geleceğin patoloji teknikerlerine patoloji laboratuvarlarına gelen örneklerin hangi süreçlerden geçtiğine yönelik detayların uygulamalı olarak verildiğini belirtiyor. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nın patoloji laboratuvarının öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen teknikerler yetiştirmeyi amaçladığını belirten Ateş, “Patoloji alanında gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite kontrol ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen; araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen ve dolayısıyla ayırdında olan teknikerler yetiştirmek, eğitim hedeflerimiz arasında bulunuyor” diyor.

Patoloji teknikerlerinin çalışma alanları

Patoloji laboratuvar teknikerinin, patoloji laboratuvarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yaparak bunun için gereken en son teknolojiyi kullanabilme becerisine sahip olduğuna işaret eden Uzman Ateş, bu alanda eğitim almış kendini yetiştirmiş mezunların devlet ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp kurumlarında görev aldığına vurgu yapıyor: “Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı olarak; mikrotom ve su banyosunu kesit işlemi için hazırlayabilen, otomatik ve manuel doku takibi yapan, farklı özellikteki dokuları bloklayarak kesit alabilen, doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapan, doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayırımını yapabilen ve deney, test ve analiz bulgularını rapor edebilecek pratik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Ücretsiz DGS kursu ile lisansa geçiş imkanı

Bir ön lisans programı olan Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nı bitirenlere ‘Patoloji Laboratuvar Teknikeri’ ünvanı veriliyor. Programı başarıyla bitirenlere, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz verilen dikey geçiş sınavı kurslarının ardından ‘Hemşirelik’, ‘Biyoloji’, ‘Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri’, ‘Biyomühendislik’, ‘Moleküler Biyoloji’ ve ‘Genetik’ bölümlerine geçiş imkanı sunuluyor.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, patoloji teknikeri, patolojik tanı


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