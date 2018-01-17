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Patriotlar İncirlik'te görevde

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde konuşlandırılmış olan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, Suriye’den gelebilecek olası füze ve uçak tehditlerine karşı aktif olarak hazır vaziyette bekliyor.

Patriotlar İncirlikte görevde

17 Ocak 2018 13:40
Patriotlar İncirlik'te görevde - Tıkla İzle

Türk askerlerinin Afrin’e yönelik düzenleyeceği operasyon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'de sadece İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda bulunan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, aktif olarak olası saldırılara karşı görev yapıyor.

Savunma sistemlerinin, Suriye'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı tüm donanımlarıyla hazır vaziyette olduğu görüldü. 

Bazı askerlerin de savunma sistemlerinin çevresinde hazır beklediği görülürken, İncirlik Hava Üssü’nde herhangi askeri hareketlilik yaşanmadığı gözlemlendi. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: incirlik, patriot

 

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