Fatih'in Eminönü'nde dün gece saat 22.00 sıralarında Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Hasan Yıldırım kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulmuş, Yıldırım kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalele rağmen hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çöp dökmeye giden balık ekmek çalışanı bir kişi, cinayet anını görüyor. Paniğe kapılan balık ekmek çalışanı, iş arkadaşlarına haber vermek için balık ekmek teknelerine doğru koşuyor. Patronlarının vurulduğunu gören çalışanlar ve diğer vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Cinayetin ardından yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıyor.

Hüseyin Coşkun



