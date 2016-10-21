Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Patronlarının vurulduğunu gören işçileri yardıma koştu

Patronlarının vurulduğunu gören işçileri yardıma koştu

Fatih’te bulunan Tarihi Eminönü Balıkçısı’nın sahibi Selahattin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ait, işletme çalışanlarının panik halinde patronlarının vurulduğu noktaya koşuşturmalarını gösteren güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


21 Ekim 2016 13:28

Fatih'in Eminönü'nde dün gece saat 22.00 sıralarında Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Hasan Yıldırım kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulmuş, Yıldırım kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalele rağmen hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çöp dökmeye giden balık ekmek çalışanı bir kişi, cinayet anını görüyor. Paniğe kapılan balık ekmek çalışanı, iş arkadaşlarına haber vermek için balık ekmek teknelerine doğru koşuyor. Patronlarının vurulduğunu gören çalışanlar ve diğer vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Cinayetin ardından yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıyor.

Hüseyin Coşkun 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!