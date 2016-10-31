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Patronu, 2 ay önce baba olan şoförünün başında gözyaşlarına boğuldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Henüz iki ay önce baba olduğu öğrenilen şoförün cesedinin başında patronu gözyaşlarına boğuldu.


31 Ekim 2016 15:29

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gölyaka Mahallesi çıkışında meydana geldi. Orhangazi’den İznik istikametine seyreden Orhan Y. (31) idaresindeki 16 VK 188 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Vedat Hayal’in (30) kullandığı 39 SR 144 plakalı bir toptancı firmasına ait kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet zeytinliğe sürüklerken, sürücü Vedat Hayal araç içinde sıkıştı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. diğer kamyon sürücüsü Orhan Y. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Orhan Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. İki ay önce baba olduğu öğrenilen Vedat Hayal’in cesedi ise itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alan toptancı firmasının sahibi Suat Arıkbaş gözyaşlarına boğuldu.

Musa Öztürk 

Etiketler: devlet hastanesi, trafik kazası


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